ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಾ 'ಇಂಧನ ಲೂಟಿ' ಆರಂಭಿಸಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇತರರಿಂದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ (X@INCKarnataka)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 1:15 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಏರಿಕೆ ಅಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ, ಬಡ ವರ್ಗ, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 7.52 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ 71.41 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ 56.71 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಇದೀಗ 915.15 ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗ್ ಪಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ 503 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ 65-70 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳು ವೇತನ ವರ್ಗ, ರೈತರು, ಬಡವರು, ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬು ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುಲಿಗೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಈ ಅತಿರೇಕದ ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಪಾಕೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಆರ್​​​ಬಿಐ ತುರ್ತು ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಲೂಟಿ: ಈ ಜನರ ಲೂಟಿ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಣ್ಣ ಎಫ್‌ಟಿಎಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯು ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಇರುವ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (RBI) ತುರ್ತು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು (Emergency Reserve Fund) ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. ಮೇ 23ರಂದು, ಅಂದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಆರ್‌ಬಿಐನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ 2.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ 43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದಲೇ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ (43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ + 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ರೂ. ಲೂಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 43 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು 2014ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಮೇ 26, 2014ರಂದು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 71.41 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 56.71 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 110.93 ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 98.89 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 108 ಯುಎಸ್‌ಡಿ) ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ (ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 70 ಯುಎಸ್‌ಡಿ) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 61.60 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 56.99 ರೂ. ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೂಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ 4 ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೇ 15, 2026ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 3 ರೂ., ಮೇ 19ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 90 ಪೈಸೆ, ಮೇ 23ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 91 ಪೈಸೆ, ಮೇ 25ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2.71 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 7.52 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇ 23, 2026ರಂದು ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 90.10 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2014ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ 19.70 ರೂ. ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 15.50 ರೂ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯ 25% ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯ 22.1%ರಷ್ಟನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇಂಧನವನ್ನು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ದೂರಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ದೋಚುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 2014ರಲ್ಲಿ (ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) 412 ರೂ. ಇದ್ದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ (ಎನ್‌ಡಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) 915.50 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 503.5 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 122.21%) ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2013-14ರಲ್ಲಿ (ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 880.5 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ (ಸೌದಿ ಸಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ) ಇದು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 542.5 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 339 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​​​ನಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 38.5%) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

2014ರಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ (Commercial LPG) ಬೆಲೆ 1,241 ರೂ. (ಪ್ರತಿ 19 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ) ಆಗಿತ್ತು. ಮೇ 2026ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 3,152 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 1,911 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಮೇ 25ರ ನಡುವೆ 5 ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು 28 ರೂ., ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು 114.50 ರೂ. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು 49 ರೂ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು 195ರಿಂದ 218 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇ 1ರಂದು 993 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಇಂಧನ ಲೂಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗುತ್ತಿವೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರ ಬದುಕು ಬರ್ಬರವಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ‌ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

