ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು: ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕಾರಿಯ ಜಾಕಿರ್
Published : May 27, 2026 at 8:31 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಹತ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಕಾರಿಯ ಜಾಕಿರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗೋವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋಮಾಂಸ ರಫ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ, ದೇವರಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕುರ್ಬಾನಿಗಾಗಿ ಗೋವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೋವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಇದ್ರೀಶ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೆನೆದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ, ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸುವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಗೋವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಟನ್‌ಗಾಗಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತರಹೇವಾರಿ ಕುರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕುರ್ಬಾನಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಗರದ ಉಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 2-3 ವರ್ಷದ ಬಲಿಷ್ಠ ಟಗರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕುರಿಗಳ ಹಲ್ಲು, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಟಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಬೆಲೆ 15 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುರಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

