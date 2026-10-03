ಔಷಧ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಗತ್ಯ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಲಾಭಕೋರತನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2026 at 2:30 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ಲಾಭಕೋರತನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ (QR Code) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಔಷಧಗಳ ಅತಿಯಾದ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ
ದರ ನಿಗದಿ ಅಧಿಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (NPPA) ಕೇವಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ (ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ) ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ
ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: 5 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 60 ಸಾವಿರ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; ರೋಗಿಗೆ 12 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದರೆ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೇರ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
186 ಹೈ - ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಷಧಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಕನ್ಸ್ಯುಮರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ದರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 186 ಪ್ರಮುಖ ಹೈ - ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಷಧಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪಿಜಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ – ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಪಿಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ದೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡ: ಸೀಮಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡುವೆಯೂ ತಪಾಸಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಹಾವು ಕಡಿತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ & 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (PHC) ತಲಾ 10 ವೈಲ್ಸ್, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 30 ವೈಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಾವು ಕಡಿತ ನಿಗ್ರಹ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸುಧಾರಣೆ: 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (ಶೀತಲೀಕರಣ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದು-ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನ ಸಭೆ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ - ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮಹತ್ವದ ಚಿಂತನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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