ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9.9 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 10:10 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಭಾಗವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಿತಿಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2026/27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 66 ಸಾವಿರ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು 5.6 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9.9 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹೇರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಿತಿ ಏಕೆ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಳೆ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ 66 ಸಾವಿರ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ವರ್ಷ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಸಲಹೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ತಂಬಾಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾಗದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಣಸೂರಿನ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ಗೆ 0.85 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1,017 ಕೆಜಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ಗಳನ್ನು 2.5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ತಂಬಾಕನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 4 ತಾಲೂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ಈ ವರ್ಷ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಂಬಾಕನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಸಿದರು.
