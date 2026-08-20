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ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿದ್ದತೆ: ಪರಿಸರ‌‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ, ಜನತೆಯ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ‌‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ? ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Center readiness to implement Kasturi Rangan report; Environmentalists welcome it
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 9:19 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದು ನಮ್ಮ‌ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ‌ ಕರಾವಳಿ ಸಮೀಪವೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಕಂಡು ಬರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಾದ ನರ್ಮದಾ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗ, ಭದ್ರಾ, ಕೃಷ್ಣೆಯಂತಹ ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ತರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಹವಮಾನವನ್ನೇ ಆಧಾರಿಸಿರುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ‌.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟ್ಟಗಳು ನಾಶದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ‌ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ, ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು‌ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಂತಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Center readiness to implement Kasturi Rangan report; Environmentalists welcome it
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ‌ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಸಣ್ಣ - ಸಣ್ಣ ‌ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದವು.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿ: ಜುಲೈ 27ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳನೇ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿ ಮಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಹೆಸರು ಸಮೇತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.‌

ರಾಜ್ಯದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,439 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Center readiness to implement Kasturi Rangan report; Environmentalists welcome it
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)
  • ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 62
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - 20
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 137
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - 43
  • ಹಾಸನ - 30
  • ಕೊಡಗು - 53
  • ಮೈಸೂರು - 48
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 446
  • ಉಡುಪಿ - 34
  • ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ - 566

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 446.

  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 60
  • ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 60
  • ಶಿಕಾರಿಪುರ - 11
  • ಸಾಗರ - 114
  • ಹೊಸನಗರ - 118

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ರೈತ ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾರದ್ದು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಶೇ.30 ರಷ್ಟಿದೆ.‌ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,439 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸಲು ಬಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ, ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲು ಮಾಡದೆಯೇ, ಇಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನ ವಸತಿಯ ಗತಿ ಏನು? ಈಗಾಗಲೇ‌ ಜನರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಮಂಗಳಿಂದ ಫಸಲು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ‌ಜನ ಈಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕಿಂತೂ ಕಠೋರವಾದ ಕಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನ ವಸತಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಂತಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು'' ಎಂದರು.

''ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮೇಲೂ ಮಿತಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೋರ್​ವೆಲ್ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೂಬ್ಬರ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು‌ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಜಯಂತ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏಳನೇ ಸಲ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳು ಇದೇ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ‌ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ‌‌ ಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೆಡ್ ಕೆಟಗೆರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟಗರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಗೇರು ಬೀಜ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬಾರದು‌ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ‌ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು. ರೈತರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ‌ ಜಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ‌ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ‌ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಪಾಯವಾಗುವುದು‌ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ. ಮಳೆ, ನದಿ,‌ ನೀರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ‌ ಜನರು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ‌ ಜನಸಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಿಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಓದಿಯೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ

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