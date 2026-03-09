ETV Bharat / state

ಶತಾಯುಷಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ರಾಮಣ್ಣವರ ನಿಧನ: ದೇಹ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ

ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಡಾ. ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಎಲ್ಇ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶತಾಯುಷಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ರಾಮಣ್ಣವರ ನಿಧನ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಡಾ.ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶತಾಯುಷಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ (101) ಇಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಾನ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರು ಕೂಡ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಡಾ. ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಎಲ್ಇ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದಾನ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮೃತ ದೇಹ ಛೇದಿಸಲು ಪುತ್ರ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ್ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಬಲತುಂಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಮಣ್ಣವರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ನೇತ್ರದಾನ, ಚರ್ಮದಾನ, ದೇಹದಾನ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಂಧಶ್ರದ್ದೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ‌ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೇತ್ರ, ಚರ್ಮ, ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ದೇಹದಾನಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ದಂತ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಅವರು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಬಿಎಸ್ ರಾಮಣ್ಣವರ್ ದೇಹವನ್ನು ಅವರೇ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪುತ್ರ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರೇ ಛೇದಿಸಿ, ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಕೋರೆ: ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಕಂಬಿನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು. ದೇಹ ದಾನ, ನೇತ್ರದಾನ ಕುರಿತು ಡಾ. ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿಯಾನ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ: ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಯ
ಬಿ.ಎಂ. ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೃತ ಡಾ.ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ರಾಮಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು, ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.‌‌ ಮೃತರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ‌ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

