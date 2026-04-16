ಜನಗಣತಿ 2027: ಇಂದಿನಿಂದ 8 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗಣತಿದಾರರು
ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೇ 15ರ ವರೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 7:00 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 2027 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ (HLO) ಗಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರು ಇಂದಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಿದಾರರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ NDMC ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕೀಂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 15 ದಿನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಅವಧಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ (SE) ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ (RGI) ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“2027 ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ” ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣತಿ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ.
“ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿ ID (SE ID) ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು HLO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಗಣತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣತಿದಾರರ ಭೌತಿಕ ಮನೆ-ಮನೆ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಗಣತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣತಿದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಗಣತಿದಾರರು 33 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ವಸತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮನೆಯ ವಿವರಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಜನಗಣತಿಯ ಈ ಹಂತವು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಚಂಡೀಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇ 1 ರಿಂದ ಮೇ 30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, 15 ದಿನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಅವಧಿಯು ಎಪ್ರಿಲ್ 17 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 1 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮೇ 2 ರಿಂದ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
"1948 ರ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚಿತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
