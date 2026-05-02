ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಇಂದು ನಾಗರಿಕರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ
ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಮಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 2, 2026 at 7:39 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮೇ 2ರಂದು(ಇಂದು) ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ "TEST" ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDMA) ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (C-DOT) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಪಾಯಗಳಂತಹ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಸಮಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ (CB) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SACHET) ನ ಭಾಗವಾಗಿ, CB ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮೇ 2ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ "TEST" ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಯೋಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
