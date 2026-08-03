ಸರಳ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 3:50 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಯಕೊಂಡ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಳ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಗರದ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಭಾರೀ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತಿದ್ದತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಾವಣಗೆರೆಯತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ.
"ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್.ಆಂಜನೇಯ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಸೋತರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ನನಗೆ ಅಳಿಯ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ದೈವ ಇಚ್ಚೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಹರಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ತಮ್ಮವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
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