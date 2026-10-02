ಹಾವೇರಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಇಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿತು.
Published : October 2, 2026 at 12:25 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಗರಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂತಸ ತಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕ್ರಮ: ಎಂ.ಜಿ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ 1934ರ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ಹಾವೇರಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು, "ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬದಲು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ನಲವಾಗಿಲ, "1934ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು, ದೇವಿ ಹೊಸೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರುಗಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಜನನಿಧಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೀಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿವರು ದಾನಿಯಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಪಡೆದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಇತ್ತಿಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕಂಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದು ತಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ನಲವಾಗಿಲು" ತಿಳಿಸಿದರು.
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