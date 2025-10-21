ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಸಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಿಸಿಎಫ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡಾನೆಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 4:16 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆನೆ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡಾನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಆನೆಗಳಾದ ಸಾಗರ್, ಬಾಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದಿರುವ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಡಕಬಡಕ ಆನೆಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಯ ಬಲಗಡೆಯ ಕಿವಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಕೀವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕಿವಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆನೆಯ ಕಿವಿ ಉದುರುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಗರ ಆನೆಯೂ ಸಹ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೀವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಳಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಲಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿ, ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಹುಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೂ ಸಹ ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲೂರು ಬಳಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಡಕಬಡಕ ಆನೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಬೇತಿ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ತಳ್ಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು, ಅದರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮುರುಳಿ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಆನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಎಫ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಟಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಲಗಿದ್ದ ಆನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಕಿವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಿವಿ ಬಳಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗುವ ನರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಆನೆಯ ಕಿವಿ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀವು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿವಿ ಕೆಳ ಭಾಗ ಕೀವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿವಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಭಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇತಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಆನೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ವನ್ತಾರ, ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಒಎಸ್ ಇದೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಆನೆ ಕಿವಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿವಿ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆ ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಗುಣಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಅಡಕಬಡಕ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಬಳಿಯ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಬಳಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಾಗ ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡಕಬಡಕ ಆನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಾಗ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಸಾಗರ ಆನೆ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೀವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಆತಕಂಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 4 ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಸೂಚನೆ