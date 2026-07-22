ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದ: ಸಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದವೇರಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 22, 2026 at 5:55 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಮದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ ಬಂದರೂ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇದರಿಂದ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದ ಬಂದರೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದವೇರಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಬಂಧ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾವುತರು ನೀಡುವ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಜಪಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ. ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಜನಸ್ತೋಮದ ನಡುವೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೇ ಹೊರುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ದಸರಾ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಮದ: ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಭೀಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಹರ್ಷ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮದವೇರಿದೆ. ಈ ಆನೆಗಳ ಮದ ಇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ.
ಮದ ಎಂದರೇನು?: ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ದ್ರವ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ಮದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆನೆಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ 60-70 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮದ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ ಬಂದರೆ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಆನೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾವುತ ಬಹಳ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆನೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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