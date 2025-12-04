ETV Bharat / state

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ: 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್, 1,193 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಯ 1,193 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್​ ಟಾಪ್​ ಮೂರು ರೂಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU INTERNATIONAL CALL ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಳಿ
ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಸಿಸಿಬಿ) ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು, ಈ ವೇಳೆ 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 1,193 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್​ ಟಾಪ್,​ ಮೂರು ರೂಟರ್ಸ್​​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಸಹ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

1,193 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಶ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​​ ಸಿಟಿಯ 2ನೇ ಹಂತದ ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೃತ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಟೆಲಿಪೋನ್​ ಎಕ್ಸ್​ ಚೇಂಜ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ 1193 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳ ಪೈಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ ಸಿಆರ್​ಬಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

