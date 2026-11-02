ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
CCB Inspector Arun Salunke: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 12:34 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುರಾದ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಅರಟಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕಾಯಲ್ಲ: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಸಾಳುಂಕೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐದು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ದೇವರು ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರಿನಾಥದಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದ. ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.
ಗೆಳೆಯನ ನೆನೆದ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಅಗಲಿದ ಗೆಳೆಯನ ನೆನೆದು ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಮಿರ್ಜಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅರುಣ್ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕೆಎಎಸ್ ಓದು, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಸದಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಮಿರ್ಜಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಅರುಣ್ ಅವರು ನನಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಂದು ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಅವರು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಾಣಸವಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಅರುಣ್ ಎಂದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಡಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿದಾನಂದ ವಟಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರುಣ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.
ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನವಾಗಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾವು: ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಭಿಸಿತ್ತು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ' ಗೌರವ!