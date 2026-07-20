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ಮೈಸೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ₹1 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪ: GST ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ FIR

ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 5:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ನಕಲಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್, ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ರಾನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅದೇ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್​ಲೇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಹಣ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಸಹಚರನನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು: ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಾದ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಬಿಐ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CBI FIR
CENTRAL GST INTELLIGENCE OFFICER
BRIBERY CASE
ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ
CBI FIR AGAINST GST OFFICER

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