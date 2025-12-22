ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಆರೋಪ: ಟಿಟಿಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿ.ಆದಿಕೇಶವಲು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಿಟಿಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ದಿವಗಂತ ಆದಿಕೇಶವಲು ಆಪ್ತನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುತ್ರಿ ಡಿ.ಎ.ಕಲ್ಪಜಾ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವರನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಇಂದು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿಕೇಶವಲು ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ರಘುನಾಥ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಸ್ಪಾದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳಸಂಚು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೀಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಕೆ.ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಆದಿಕೇಶವಲು ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವಲು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ರಘುನಾಥ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಆದಿಕೇಶವಲು ಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ರಘುನಾಥ್ ವಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವಲು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ನೇಣುಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

2020ರಲ್ಲಿ ಮೃತ ರಘುನಾಥ್ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಬಿಐ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮೂವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

