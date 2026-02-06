ETV Bharat / state

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ನಿಂದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಭಯದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ 2005ರ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ರಘುನಾಥ್​​ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ಬುರ್ರಾಬಜಾರ್​​ ಶಾಖೆಯ ಇಂಡಿಯನ್​ ಓವರ್​​​ ಸೀಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್​​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 38.25 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ್ದ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗೈರಾಗಿದ್ದ. ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತತ ಒಂದು ವಾರಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಇದೀಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೆದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್​ ವಾರೆಂಟ್​ ಪಡೆದು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

