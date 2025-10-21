ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಲು ಜೋರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 8:39 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅಂದ - ಚಂದವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ಗಳ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ರಾಸುಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೊರಳಿನ ಗೆಜ್ಜೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ರಾಸುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಗುದಾರ, ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುಖವಾಡ, ದಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಜೋಡೆತ್ತು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ವರ್ಗ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಸಾಕುವ ಒಂದು ವರ್ಗವಿದೆ. ಇವರು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಊರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡದೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಸೆಣಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇವುಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಜದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು, ಹಗ್ಗ, ದಂಡಿ, ಮೂಗುದಾರ, ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಮುಖವಾಡ, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಕೊರಳಿನ ಗೆಜ್ಜೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್.
