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ಮೈಸೂರು: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ

ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ತಾಳವಾಡಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

RESCUE OF OVER 60 CATTLE BEING ILLEGALLY TRANSPORTED TO SLAUGHTERHOUSE, MYSURU
ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 8:53 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕವಲಂದೆ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಯ್ಯದ್ ಜಾವಿದ್ (43) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಎರಡು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕವಲಂದೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನಂಜನಗೂಡು-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಂಜನಗೂಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ KA-01 AG-4796 ಮತ್ತು KA-16 B-5714 ನಂಬರ್‌ನ ಎರಡು ಈಚರ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡು ಚಾಲಕರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಲೀನರ್​ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ.

1 ಗಂಡು ಕರು, 11 ಹೋರಿಗಳು, 14 ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳು, 1 ಎಮ್ಮೆ, 1 ಹಸು, 1 ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಕಡಸು ಸೇರಿ 31 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ 7 ಕಡಸು, 16 ಹೋರಿ, 1 ಹಸು, 4 ಗಂಡು ಕರು, 1 ಕೋಣ, 3 ಎಮ್ಮೆ ಕರು, 1 ಎಮ್ಮೆ ಕಡಸು ಸೇರಿ 33 ಜಾನುವಾರುಗಳು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.

ಆರೋಪಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಾಳವಾಡಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MYSURU
ಕಸಾಯಿಖಾನೆ
SLAUGHTERHOUSE
ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ
CATTLE RESCUED

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