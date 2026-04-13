ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಂಕಟ; ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು!
ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆಸ್ಥಿತಿಕೆಯಿಂದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 10:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ...ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ.. ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಂದಿಟ್ಟ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಎರಡು ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ವರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಣಯದಾಟ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ಮುದ್ದಾದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು ಮಾಲೀಕರು ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ್ದರು.. ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿ ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಕಬೇಕೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರ ಗಲಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೂ ಏರುವಂತಾಯಿತು.
ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನೆಯವರು, "ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮನೆಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಬೆಕ್ಕುಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟವು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
