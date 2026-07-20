ದಾವಣಗೆರೆ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಿಂದು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳುಗಳು; ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ!
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್, ಗುಮ್ಮನೂರು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲದ್ದಿ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ರೈತರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.
Published : July 20, 2026 at 4:51 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ವರುಣ ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು(ಸೈನಿಕ ಹುಳು)ಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಲದ್ದಿ ಹುಳುಗಳು ಇಡೀ ತೆನೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು, ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿ ತಂದು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಲದ್ದಿ ಹುಳುಕಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೂರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 37 ಸಾವಿರ ಹೇಕ್ಟೆರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಾಳ್, ಗುಮ್ಮನೂರು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲದ್ದಿ ಹುಳುಗಳ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ರೈತರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಮ್ಮನೂರು ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗುಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಔಷಧಿ, ಈ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಲದ್ದಿ ಹುಳುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಲದ್ದು ಹುಳುಗಳು ತೆನೆ ತಿಂದು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 30ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದೆ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಜೋಳ ಹಾಕಿ ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳೇ ಉರುಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಳ ಒಣಗಿದೆ. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ತೆಗೆಯಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚು ಬರಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಬಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಯಾವ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಈ ಹುಳು ಕಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇರುವುದೇ ಎರಡು ಎಕರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಕಾಟ ಇದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದಿನಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಹುಳುವನ್ನು 'ಸೈನಿಕ ಹುಳು' ಅಥವಾ 'ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿವರ್ಮ್' (Spodoptera frugiperda) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಹತ್ತಿ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಬೆಳೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸುಳಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯದ ಸುಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು, ಸುಳಿಯನ್ನೇ ತಿಂದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲದ್ದಿ ಹುಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 'ಎಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಎಂಬ ಔಷಧಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂತ್ಯ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರೆ 5%ರಷ್ಟು ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಇದೆ. ಅದ್ರೂ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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