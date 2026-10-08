ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿ.ಪಂ ತಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟ: ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:30 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ, ಪಕ್ಷಗಳ ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 53 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ, 1 ಸ್ಥಾನ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ, 14 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ, 4 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬ ಹಾಗೂ 30 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ 30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮೀಸಲು ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.
12 ತಾಲೂಕುಗಳ 118 ಸ್ಥಾನ: ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 12 ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 118 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ 13, ಎಸ್ಟಿ 12, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ 25, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬ 3 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ 65 ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 65 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ನೋಡಿದರೆ ದಾಂಡೇಲಿ- 7, ಜೋಯಿಡಾ - 9, ಯಲ್ಲಾಪುರ -9, ಮುಂಡಗೋಡ -9, ಹಳಿಯಾಳ- 9, ಸಿದ್ದಾಪುರ -9, ಅಂಕೋಲಾ -9, ಕಾರವಾರ -9 ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ- 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಿರಸಿ, ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ 13 ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ: ಈ ಬಾರಿಯ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 53 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 27 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 118 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 65 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಾಗಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವ, ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ, ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ? ಉತ್ತರಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕರಣ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಮುಖಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುಡುಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಪಕ್ಷಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಇದುವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡುವಂತಾಗಿದ್ದರೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹಳ್ಳಿಗಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗರಿಗೆದರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
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