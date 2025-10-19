ETV Bharat / state

'ಜಾತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ': ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೌಂಟರ್

ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಾತಿ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 19, 2025 at 10:20 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 10:38 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ‌. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಬಯಸಿ ನಮ್ಮ 13 ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್‌ನ ಒಟ್ಟು 13 ಜನ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದೇ ಕೋಮಿನವರು ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಬಹುಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಹಜ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆವು. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಗುಡೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ, ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅವಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಕಾ ಇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೈದು ಗೆದ್ದವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಕುರಿತು, ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ, ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ. ತನಿಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಇದೆ ಎಂದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಸೇರಿ ವಿಜೇತ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದರು.

