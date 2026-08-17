'ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿ, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ': ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ
ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 3:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬುವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಪರಾಧವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ, ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಎಸಗುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯೆಂಬ ವಿಷ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವವರ ನಡುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಅವಮಾನ ಗಂಭೀರ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಸಮಾನತೆ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಳಿದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಅಖಾಡವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್ ಶೇಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಾದ, ಪ್ರತಿವಾದ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿರುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸೋದರಳಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೂರದಾರರನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೂರುದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆರ್ಜಿದಾರರು ವಿವಿಧ ಮೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಜನ ಹಾಜರಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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