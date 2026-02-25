ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನವದಂಪತಿಗೆ‌ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗೆ‌ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ETV Bharat / state

ದಂಪತಿಗೆ‌ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 25, 2026 at 7:37 AM IST

ತುಮಕೂರು: ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನವದಂಪತಿಗೆ‌ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನವದಂಪತಿಗೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಕುಂ ಇ ಅಹಮದ್ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನವಜೋಡಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಅರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ಎನ್. ಕುಂ ಇ ಅಹಮದ್, ​ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.

​ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆ ದಲಿತ ನವದಂಪತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಬಹು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ದೇವಾಲಯ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅರಸಮ್ಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೌಢ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಯೇ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾಗೃತಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಂತರಾಜು, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕ ಟಿ ಮೂರ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಣ್ಮಣಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಗದೀಶ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅರ್ಚಕ ನಂಜೇಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಧನಂಜಯ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಭೂತೇಶ್, ವಧುವಿನ ಅಣ್ಣ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು: ದಲಿತ ನವದಂಪತಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಆರೋಪ: ಎಫ್​ಐಆರ್, ಓರ್ವನ ಬಂಧನ

ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನವದಂಪತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿ - ಎಸ್​ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವರು ಅವಮಾನಿಸಿ ದೇಗುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

