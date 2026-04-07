ಮಾಲೀಕ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಣ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ: ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : April 7, 2026 at 3:11 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವ, ತಡರಾತ್ರಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ₹80,000 ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಳಿಗೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಚಡ್ಡಿ, ಬನಿಯನ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಕಳ್ಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತ್ಯದ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಿರಲೆಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ಪಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಳ್ಳ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ರಾಜೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ. ಟಾರ್ಪಲ್​ನಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರುವ ಕಳ್ಳ ರಾತ್ರಿ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಸುಮಾರು 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು 15,000 ರೂ ಹಣ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಹಣವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

