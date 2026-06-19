ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿ, ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿ, ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 5:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಪರಾಧಗಳು ವರದಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತವಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಪರಾಧವಿರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಸೆರೆಯಾದ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಆತಂಕದಿಂದಲೋ.. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದಲೋ ಎಸಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಲಗಾಮು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ (ಕ್ರಮಗಳು) ಜಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ - 2017 ರಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು 12 ಲಕ್ಷ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
|ವರ್ಷ
|2023
|2024
|2025
|2026
|ಡಕಾಯಿತಿ
|176
|154
|139
|63
|ದರೋಡೆ
|1240
|991
|616
|291
|ಸರಗಳ್ಳತನ
|639
|618
|462
|168
|ಕೊಲೆ
|1294
|1206
|1205
|464 (ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಕಾಯಿತಿ, ದರೋಡೆ, ಸರಗಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಬಿದ್ದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ 216 ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 176, 2024ರಲ್ಲಿ 154ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 139 ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 63ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ 1066 ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ1,240, 2024ರಲ್ಲಿ 991ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 616 ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 291 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಸರಗಳ್ಳತನವು 2022ರಲ್ಲಿ 669, 2023ರಲ್ಲಿ 639, 2024ರಲ್ಲಿ 618, 2025ರಲ್ಲಿ 462 ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 168 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ 1367 ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 1,294ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 1206 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ 1205 ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 464 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಪಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ
|ವರ್ಷ
|2025
|2024
|2023
|ದರೋಡೆ
|296
|559
|674
|ಡಕಾಯಿತಿ
|27
|34
|41
|ಮನೆಗಳ್ಳತನ
|1372
|1405
|1705 (ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ 7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು : ಪೊಲೀಸರು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ತೂರಿದರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸುಳುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲಾಕಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದ ರೀತಿ ವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಿ, ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ರೂಢಿಗತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ ಎಸಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಹಣ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೇ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ದರೋಡೆಕೋರರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೆರೆರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುವಾಯಿತು.
ದರೋಡೆ, ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಇಳಿಕೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 674 ದರೋಡೆ, 160 ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 41 ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 1,705 ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2024ರಲ್ಲಿ 559 ದರೋಡೆ, 154 ಸರಗಳ್ಳತನ, 34 ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 1,405 ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಗರದಲ್ಲಿ 27 ಡಕಾಯಿತಿ, 296 ದರೋಡೆ, 73 ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 1,372 ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸಹಕಾರಿ : ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಚಲನವಲನ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರೈಂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಜಮಾವಣೆಯಾಗುವ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಉದ್ಯಾನ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಚಲನವಲನ, ಅವರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆರ್. ಹಿತೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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