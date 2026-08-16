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ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ‌ ಮಹಿಳಾ‌ ಪಿಎಸ್ಐಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ನಿಂದನೆ, ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ‌ ಮಹಿಳಾ‌ ಪಿಎಸ್ಐಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

case registered on charges of verbally abusing and assaulting a female PSI on duty
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 6:08 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಹುಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

​ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಾಹನ ಸವಾರನೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ​ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ತಾನು ವಕೀಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.​ ಅಲ್ಲದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಹುಲ್, 'ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದರ್ಪ ಮೆರೆದು, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಸ್ಐಗೆ ನಿಂದಿಸಿ, ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಆರೋಪ: ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ಸಹೋದರ ಹರ್ಷಿತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಂದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಾಡಿವೋರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ABUSE CASE
BENGALURU
PSI ASSAULT CASE
ಬೆಂಗಳೂರು
ASSAULT ON FEMALE PSI

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