ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 4:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೈನಾಸ್, ಸುರೇಶ್ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯುವತಿಯು ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಮೇಮ್ಸ್ (ಮೆಮೋಸ್) ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮಾಲೀಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರೋಕರ್ ಹೈನಾಸ್ ಎಂಬಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಯುವತಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಅದರಂತೆ ಮೇ 11ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಯುವತಿ, ಆರೋಪಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಊಟ ತರಲೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಜೊತೆಯಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿಯು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 14ರಂದು ಯುವತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಅನುಮಾನ್ಪಾಸದವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ 9 ಮಂದಿ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದ ಆರೋಪಿ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಹೈನಾಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಕೂಲಂಕಶ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
