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ಯಾದಗಿರಿ: ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​

ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Case registered against six individuals, including railway police staff, for alleged sexual assault on young woman after promising marriage
ಯಾದಗಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 9:46 PM IST

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ಯಾದಗಿರಿ: ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾದಗಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂ 64(1), 64(2)(2), 70(1), 351(3) ಹಾಗೂ 190 ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಲಂಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಾನು ಮೇ 31ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಜೂನ್ 1ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲು ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ತಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಎಂಬ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತನ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಭಯದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೇ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಜೂನ್ 2ರಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಹೇಶ್​ ಎಂಬಾತ ಬಂದು, ತನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾದಗಿರಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಆತ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಭಯಗೊಂಡ ನಾನು ಯಾವುದೋ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ತನಗೆ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಮಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಾನು ಇರುವ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ವಿವಾಹದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಹಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಶಹಾಪುರದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಮತ್ತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ನಂತರ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಮೇಶ್​ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಬಳಿಕ ಆಕಾಶ್​ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಬುವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಹರ್ಷ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋದ ಬಳಿಕ, ಅಡವಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕಾಶ್​ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಖರ್ಚಿಗೆ 2,000 ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ನಾನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿ ಆಕಾಶನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಕಾಶ್​ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕಾಶ್​, ನನ್ನನ್ನು ನಗರದ ಯಾವುದೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಎರಡು ದಿನ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹರ್ಷ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಮರುದಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ. ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಳಿಕ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ 112 ವಾಹನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಯುವತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇಬ್ಬರು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲ್ಲು ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್​, ಆಕಾಶ್​ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಕ್ತಿ ಸದನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಕೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16ರಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAPE ON YOUNG WOMAN
CASE AGAINST RAILWAY POLICE STAFF
ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
YADGIRI
SEXUAL ASSAULT

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