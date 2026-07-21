ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ತಾಯಿಯ ಶವ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 9:04 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಸಾವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಹೋದರರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮೃತ ತಾಯಿ ಈರಮ್ಮ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಗೆದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈರಮ್ಮ (58) ಎಂಬವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೃತರ ಮಕ್ಕಳು ಏಕಾಏಕಿ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶವ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತಾಯಿಯ ಸಾವು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪುತ್ರರು, 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ಶವ ಹೊರತಗೆದು ಅದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರ ಯತ್ನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಹೂತಿಟ್ಟ ಮೃತದೇಹ ತಗೆದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು, ಶವಗಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ತಂದ ಸಹೋದರರು ಮರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಶವಗಾರದ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಆದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಈರಮ್ಮ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ತಾಯಿ ಈರಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದು ತಾಯಿ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹ ತಂದಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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