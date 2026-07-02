ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ: ಡೇ-ಕೇರ್ ಬಂದ್: ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಆರೋಪ. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು.
Published : July 2, 2026 at 7:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಡೇ-ಕೇರ್ (ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಆಯಾಗಳೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅಳದಂತೆ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಡೇ-ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?: ನಗರದ ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೇಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಲಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅವರು ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ (ಕೆಎಸ್ಸಿಪಿಸಿಆರ್) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 25 ರಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿಯ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಡೇಕೇರ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಆರೈಕೆದಾರರಾದ ಮಂಜುಳಾ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭವಾನಿ, ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು!: ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಳುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಮಿಸುವ ಬದಲು ಮಹಿಳಾ ಆಯಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಕೂರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ತಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದೇಗೆ?: ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಯಾಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಲಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಶುರು: ಹಸುಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಾಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಡೇ-ಕೇರ್ಗೆ ತೆರಳಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಆಯಾಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೇ-ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡೇ-ಕೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ: ಇನ್ನೂ, ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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