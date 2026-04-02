₹80 ಕೋಟಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಯತ್ನ ಆರೋಪ
ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 6:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇ-ಖಾತಾ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು, ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ನರಗದ್ದೆ, ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದ ಹಳೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1913ರ ಮಾಪನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದೂರುದಾರ ಕುಮಾರ್ ಸಹ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನ ಎನ್ಓಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿತೆ ಮಹಿಳೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿನಿಲಯದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇ-ಖಾತಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಸೆಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಇ ಖಾತಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರೋಪಿತೆ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಖಾತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಗುಮಾನಿ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾ. 9ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಈ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮದು, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
