ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಹಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : October 9, 2026 at 7:38 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಟಿಟಿಐ (ದಿ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಗರದ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ED) ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ ನಲ್ಲೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಠಾಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ತಿಳಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಡಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಹಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಟಿಟಿಐ (ದಿ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷಿನರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಗರದ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಜೋನಾಥನ್ ಎಸ್.ರಾಜನ್, ಯಾದವ ಬಡಾವಣೆಯ ಮೀಕಾ ಮಾರ್ಕ್, ಕೊತ್ತನೂರಿನ ಅಜಿತ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಥಾಯ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ವರ್ಗೀಸ್ ಚಾಕೋ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಬ್ಲೂ ಕುರ್ಮಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಜಾಯ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಟಿಟಿಐ (ದಿ ತಿಮೋತಿ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್) ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರೂಯಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎ ಟ್ರೂಯಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 92.55 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಯುಎಸ್ಡಿ 99,95,240) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2024ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 44 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಜತೆಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಧಮತರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ತೀವ್ರವಾದ (ನಕ್ಸಲ ಉಪಟಳ) ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6.34 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸಗಢದ (ಧಮಾರಿ) ಬಾ ರಸ್ತೆಯ ವಿಜಯ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಎಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಿಂದ 2 ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 3.2 ಕೋಟಿ ರೂ. (ತಲಾ 10000 ರಷ್ಟು 3,200 ವಹಿವಾಟುಗಳು) ಮೊತ್ತದ ನಗದು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವರ್ಗೀಸ್ ಚಾಕೋ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಛತ್ತೀಸಗಢದ ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಜೋನಾಥನ್ ರಾಜನ್ ಭಾರತದ ಟಿಟಿಐನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಅಜಿತ್ ವರ್ಗಿಸ್ ಜತೆ ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟಿಐಐ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ತರಬೇತಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ, ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬಡ ಜನರ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಐ ಆಯೋಜಿಸುವ ತರಬೇತಿ, ಅಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಟಿಟಿಐನ ಹಣ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ವರ್ಗೀಸ್ ಚಾಕೋ, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಜಾಯ್ ಮತ್ತು ಬಬ್ಲೂ ಕುರ್ಮಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊರ್ವ ಆರೋಪಿ ಮೀಕಾ ಮಾರ್ಕ್ ಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಟಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಛತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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