ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಬ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

CASE FILED AGAINST TWO FOR INAPPROPRIATE BEHAVIOR WITH YOUNG WOMEN ON NEW YEAR CELEBRATION
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 1:29 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಅಂಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪರ್ವ್ ರಾಠಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 1:40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಯುವತಿಯರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಯವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಯುವತಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಾಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹರಿದು ಪುಂಡಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ರವಿ .ಕೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ರವಿ .ಕೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, "ದಿನಾಂಕ 31-12-2025 ರಂದು ನಾನು ಹಗಲು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಠಾಣಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ ಅವರು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೆಸ್ ಕಬ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲಿ 01:40 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲಿ 04 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಬ್​ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನೂ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗ ಸಮಯ 1:40 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹರಿದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಯ್ಸಳ ಗಾಡಿಯಲಿ ಕೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ತಳ್ಳಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. 02:00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

NEW YEAR CELEBRATION
ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
BENGALURU
INAPPROPRIATE BEHAVIOR

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

