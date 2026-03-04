ಖಮೇನಿ ಸಾವು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : March 4, 2026 at 7:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಗದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನರೇಗಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. SIR ವಿರುದ್ಧವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆರು ವರ್ಷ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅದ ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಊಹೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಏನೇನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಯಾರು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿ, ಯಾರ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಅದು. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾವ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಲರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ. 25% ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಲದ ನಿಖರ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 9.5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಾವು ಪದೇ ಪದೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆದು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, 56,000 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
