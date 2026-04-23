ವಿಡಿಯೋ, ಪೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಯತ್ನ ಆರೋಪ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಪೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಬಳಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್ ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 9:31 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಯುವತಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಪುನೀತ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್ ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಪುನೀತ್ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು 2024ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲ್ಯುಯೆನ್ಸರ್​​ಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುವಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಜಯನಗರದ ಕೆಫೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪುನೀತ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಎ ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿದ್ದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಐ-ಪೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪುನೀತ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರರೇ ತನಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ದೂರುದಾರರು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುನೀತ್ ಪತ್ನಿಗೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ

