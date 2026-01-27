ETV Bharat / state

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ 87 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾ ಕಳವು ಆರೋಪ: ಮಾಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

87 ಕೋಟಿ‌ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

January 27, 2026 at 8:31 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ 87 ಕೋಟಿ‌ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೇಡಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಶುತೋಷ್ ನಿಗಮ್ ಎಂಬುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಜುಲ್ ಕಫೀಲ್ ಅವರ ದೂರಿನನ್ವಯ, 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ ಅಶುತೋಷ್ ನಿಗಮ್ ಎಂಬುವವರು ಕಂಪನಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ಬಹುಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದ್ದ ಅಶುತೋಷ್ ನಿಗಮ್, ​ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ 'ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್' ಮತ್ತು ಇತರ ಗೌಪ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಯುರೋಗಳಷ್ಟು (ಭಾರತೀಯ ಹಣದಲ್ಲಿ 87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.​

ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಡಾಟಾ ಕಳುವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶುತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ​ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಶುತೋಷ್ ನಿಗಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನನ್ವಯ ಅಶುತೋಷ್ ನಿಗಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ (IT Act) ಸೆಕ್ಷನ್ 65, 66 ಮತ್ತು 66(C)ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೃಹತ್​​​ ​ಸೈಬರ್​​​ ಕ್ರೈಂ​​ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ): ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್​​​ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹುಳಿಮಾವು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹನ್ನೊಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚಿಸಿದ್ದ 94 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

