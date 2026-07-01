ಬೆಂಗಳೂರು: ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ; ಬೇಬಿ ಕೇರ್ನ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ವೊಂದರ ಐವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 9:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಮೊರೆಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ವೊಂದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ನಗರದ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಹೆಸರಿನ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ನಡೆಸ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಂದು ಬಿಡುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಡುವುದು, ವಾಶ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸಹಿತ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಕಾಯ್ದೆಯ 351(2) ಹಾಗೂ ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
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