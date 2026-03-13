ETV Bharat / state

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಹಾವೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಹಾವೇರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಯದ್ಧದ ಬಿಸಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 8:16 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸದಿರುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ತೈಲ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ತೈಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುಲಭ ವಿತರಣೆಗೆ ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ, ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು, ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ (ETV Bharat)

ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದ್: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಬಾದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ವಿಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಾಪಸ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮ್ರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ.

"ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಶೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್.

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕ ಹೈದರ ಅಲಿ ಪಟವೇಗಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಯೂ ರದ್ದಾಗಿ ಮಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಗ್ಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಾವಿರದಿಂದ 2 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ 20% ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

