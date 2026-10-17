ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿಳಿದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಕಾರು; ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲು
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರು ಸಹಿತ 9 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 3:06 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮುಗಿಸಿ ಚೆನ್ನೈನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಕಾರೊಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಮೀಪದ ಆಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ರೋಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಮಣಿ, ಅರಿವುಮತಿ, ಗುಣ, ಸರಾಮಿ, ಭೂಪೇಶ್, ತ್ರಿಶಾ, ಜೋಷಿಯಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು. ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ದಸರಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ದಿಂಬಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಾಟ: ಆಸನೂರು ಅರಣ್ಯ ಹಾದುಹೋಗುವ ಊರಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯಮಂಗಲಂ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ಕಾರು ಹಳ್ಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಇವರು ಏನಾಯಿತೆಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನೈನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಆಸನೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಮುರುಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಆನೆಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ತನಕ ಕಾದು ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸುಮಾರು ಐದು ಆನೆಗಳು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯದ ಕಡಿದಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು" ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಮುರುಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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