ಮೈಸೂರು: ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು
ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 1:20 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಮೋರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಾಲಕ ಶಿವಣ್ಣ(55) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಉದಯಗಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ(ಪಿ.ಎಫ್) ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ಚಾಲಕ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್, ''ನನ್ನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುವಾಗ ಚಾಲಕ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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