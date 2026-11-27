ಜಿಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬಂದ್: 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ವರು ಅಪಹರಣಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು
ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಳಿಕ ದೂರದಿಂದಲೇ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : November 27, 2026 at 11:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾದ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಎಸ್ (29), ಅಖಿಲೇಶ್ (20), ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (20) ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಸಫಿ (26) ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಸಫಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದು, ಅಖಿಲೇಶ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಾರಿನ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.55ರ ವೇಳೆಗೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಂ. ನಿಸಾರ್ ಎಂಬುವವರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳವೊಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ 7,600 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಿಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಸಮೀಪ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ನಾಲ್ವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಲಿಗೆ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜೀವಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ