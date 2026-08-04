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ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೂರು ತುಂಡಾದ ಕಾರು!: ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

ಮರಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

Car Crashes Into Tree: Driver Dies On The Spot
ಮೂರು ತುಂಡಾದ ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 11:00 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊರ ವಲಯದ ಹರಿಗೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಿಗೇಹಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿ ಗುರುರಾಜ್(22) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ‌ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಗುರುರಾಜ್ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ‌ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಅಪಘಾತ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ದೇವರಾಜ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿ‌ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಗುರುರಾಜ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾರು ಭಂಡಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ 7 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

TAGGED:

CAR CRASHES INTO TREE
DRIVER DIES ON SPOT
ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕಾರು
SHIVAMOGGA
CAR ACCIDENT

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