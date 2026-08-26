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"ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ" ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ

ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.

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"ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ" ಅಭಿಯಾನ. (Bengaluru Traffic Police X Account)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 3:49 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​​​ ಜಾಮ್​ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ನಾಗರೀಕರಿಗಾಗಿ 'ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ' (Cap for day) ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ದಿನೇ ದಿನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂದು ಗೊಣಗಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುವ ಸವಾರರು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಕರ್ತವ್ಯ ವೇಳೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಅರಿತು ಪೊಲೀಸರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಥೈರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲು ಬಯಸುವವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ಒಂದು ದಿನದ ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ‌ ಮೂಲಕ ನಾಗರೀಕರು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಇರುವ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾಗರೀಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಕರು ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ನಮಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು! "ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ" (Cop for the Day) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಪೋಲಿಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ. ​ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. BTP ASTraM ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಪ್ ಆಗಿ! ಅನುಭವಿಸಿ. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ" ಎಂದಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್​​
ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​
CAP FOR DAY CAMPAIGN

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