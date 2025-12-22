ಕಂಟೇನರ್ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ, ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ: ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಐವರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೇನರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 12:32 PM IST
ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಂಟೇನರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾರು, ಎರಡು ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಲು ಮುರಿತ ಸೇರಿ ಐವರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ - ಆನೇಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ ಚಾಲಕ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಬೆಸ್ತಮಾನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಕಂಟೇನರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ ಪಟೇಲ್ ಲಾರಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ''ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಟೇನರ್ವೊಂದು ಕೆಲ ಕೋರಿಯರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆನೇಕಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆನೇಕಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಗೆ ಕಂಟೇನರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ನಿರುಷಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೆಲ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗ ಕೂಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಚಂದಾಪುರ ಕಡೆ ವಾಹನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಜುರಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಚಾಲಕ ಪ್ರೇಮ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ರಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನ ಗಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಸ್ಪಿ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಕೋರಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಎಸ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
