'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ': ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇ ಗೌಡರ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇ ಗೌಡರನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 5:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರನ್ನೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್, ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರೇ ಇದೀಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಕೆ.ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜೇ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವಿ.ಗಿರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅವರು (ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ) ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆದೇಶ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಬಲ್, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ- ಕೋರ್ಟ್: 532 ಮತ್ತು 689 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳು ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪೀಠ ಕೇಳಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಕೀಲ ಗಿರಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರುಎಣಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಎಣಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರಿ ಅವರು, ಇದು ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮರುಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠ, ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕೃತ 279 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 1,530 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತು. ಆಗ ಗಿರಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಏಜೆಂಟರ ಎದುರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ.ಕುಮಾರ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ 1,251 ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 240 ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರಿ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅದನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾ.ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾದ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದವರ ಮತಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸದು. 2023ರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಇದು. ಈಗ ನಾವು 2026ರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ