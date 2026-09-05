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ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 10:03 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ತಾಸು ಉಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​‌ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಜಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಪಡೆದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೇ ಹೊರತು ಅದಷ್ಟೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಮೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಪ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ರೋಗಿಯು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರ ಕಡ್ಡಾಯ ಲಿಖಿತ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು, ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 50,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ‘ಝೋಲಾಡೆಕ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಎಕ್ಸ್ ‌ಗೇವಾ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಸ್ಟ್-ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು 2,85,470 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು, ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

HIGH COURT
ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ
ಹೈಕೋರ್ಟ್
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