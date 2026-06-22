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ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ನಿಧಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ಮನೆ ಮಾರಿದ ₹10 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ವೃದ್ಧೆ

ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಿದ ಹಣ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಯೋಧರ ನಿಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 5:10 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿ ಜೀವ. ಇದೇ ದಯಾಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸುದ್ಧಿಯಾದ ವಯೋವೃದ್ಧೆಯೂ ಹೌದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತಿದ ಕರಿಬಸಮ್ಮ‌ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ.

ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬುದು ಇವರ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.‌ ಅದರಂತೆ ದೇಶದ ಯೋಧರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದರು.‌ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಅ​ನ್ನು ಯೋಧರ ನಿಧಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರ ಕೈಗಿತ್ತು, "ಇದೀಗ ನಾನು ಹೊಂದಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕರಿಬಸಮ್ಮ 'ಭಾರತ್ ಕೀ ವೀರ್' ನಿಧಿಗೆ ಈ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾ, 86ನೇ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮುಧಮೇಹ, ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ದಯಾಮರಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ದಯಾಮರಣ ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, (ಹೇಗೆ ದಯಾಮರಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karibasamma
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ವೃದ್ಧೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ (ETV Bharat)

"ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಯೋಧರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಧರು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಾದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದಯಾಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ನಾನು. ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಮನೆ ಮಾರಿದ 6 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಋಣಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಕರಿಸಬಸಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮಾದರಿ-ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ. ಎಂ. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹಣ, ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸೇರಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಾನು ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಧರ ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಯಾಮರಣ ಕೋರಿ ಕರಿಬಸಮ್ಮನವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರಿದ್ದ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಯಾಮರಣದ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ‌ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೆ. ಕರಿಬಸಮ್ಮನವರ ನಡೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಜನರೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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Last Updated : June 22, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

SOLDIERS FUND
MONEY DONATION
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತೆ ಕರಿಬಸಮ್ಮ
DAVANAGERE
CANCER PATIENT KARIBASAMMA

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