ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಕೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶವವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

HIGH COURT OWNER PERMISSION FOR CREMATION BENGALURU ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 6, 2025 at 7:26 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾನಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸೊಸೆಯ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹೂಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ತುರಾಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್‌. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್‌ ಗೋವಿಂದರಾಜ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶವವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ನೀವು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ನ.24 ರಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸೊಸೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತರ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ವೈವಾಹಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಸೊಸೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2024ರ ಆ.24 ರಂದು ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಸೊಸೆಯ ಶವವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್‌ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 95 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 92 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 93 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್‌ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಶವವನ್ನು ಹೂಳಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

